Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lourdes peines pour des militants anarchistes en Russie Reuters • 10/02/2020 à 13:05









MOSCOU, 10 février (Reuters) - Sept militants russes d'extrême gauche ont été condamnés lundi à six à 18 années d'emprisonnement pour terrorisme, un verdict vivement dénoncé par les opposants au Kremlin selon qui ces activistes ont été victimes d'un coup monté et, pour certains, d'actes de torture. Les prévenus, des hommes âgés de 23 à 31 ans originaires de la ville de Penza, dans le centre de la Russie, étaient accusés d'avoir planifié, au sein d'un groupe anarchiste baptisé "Le Réseau", des attentats pendant l'élection présidentielle de mars 2018 et le Mondial russe de football la même année. Ils étaient également poursuivis pour possession de drogue et port d'armes. Tous ont nié les accusations et certains ont dit avoir été torturés en garde à vue pour passer aux aveux. Plusieurs dizaines de leurs soutiens ont scandé "Honte" à la lecture du verdict par un tribunal militaire. L'opposant Alexeï Navalny a dénoncé un jugement "terrifiant" sur Twitter. "Ces témoignages de très jeunes gens à propos d'une organisation terroriste imaginaire ont été obtenus sous la torture. N'importe quel ministre du gouvernement russe est dix fois plus criminel et menaçant pour la société que ces gars-là", a ajouté le militant anticorruption. (Tom Balmforth, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.