Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Loukachenko remanie la direction des organes de sécurité de Biélorussie Reuters • 03/09/2020 à 10:49









MOSCOU, 3 septembre (Reuters) - Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, confronté à une crise politique inédite depuis son arrivée au pouvoir, a remanié la direction des organes de sécurité de l'ex-république soviétique, rapporte jeudi l'agence officielle de presse Belta. Les patrons du Service de sécurité (KGB), du Conseil de sécurité et de la Commission de contrôle de l'Etat ont été remplacés. A la tête de la Biélorussie depuis 1994, Loukachenko a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 9 août dernier, mais la proclamation de sa victoire a été rejetée par l'opposition, qui dénonce des fraudes massives, et a déclenché un mouvement de contestation sans précédent. (Gabrielle Tétrault-Farber; version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.