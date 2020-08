Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Loukachenko n'a pas de légitimité-Porte-parole de la diplomatie de l'UE Reuters • 19/08/2020 à 14:22









MADRID, 19 août (Reuters) - Le président biélorusse Alexandre Loukachenko ne dispose d'aucune légitimité démocratique dans la mesure où sa réélection n'a pas été reconnue, a déclaré mercredi Josep Borrell, porte-parole de la diplomatie européenne. L'Union a l'intention d'exprimer "la condamnation et le rejet" de son administration, a-t-il poursuivi, s'adressant à la presse à Santander, selon des images de la télévision publique espagnole. Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE sont réunis mercredi en visioconférence pour un sommet extraordinaire consacré à la situation en Biélorussie, au cours duquel de nouvelles sanctions pourraient être approuvées en raison des fraudes électorales qui auraient émaillé la présidentielle du 9 août et de la répression des manifestations qui ont suivi. (Inti Landauro, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.