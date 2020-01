Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Louis Vuitton signe un partenariat avec la NBA Reuters • 22/01/2020 à 15:18









PARIS, 22 janvier (Reuters) - Louis Vuitton, filiale de LVMH LVMH.PA , a annoncé mercredi avoir signé un partenariat de plusieurs années avec la ligue de basket professionnel aux Etats-Unis (NBA). Ce partenariat est rendu public à deux jours de la rencontre Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks à l'AccorHotels Arena de Paris, le premier match de la saison régulière de NBA organisé en France. "Louis Vuitton annonce aujourd'hui un partenariat pluriannuel avec la National Basketball Association (NBA) et crée la malle trophée officielle de la ligue de basketball", est-il écrit dans le communiqué de la marque de Luxe. (Simon Carraud)

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris +0.13%