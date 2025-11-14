 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 118,40
-1,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Louis Schweitzer, l'homme qui a transformé Renault, est décédé
information fournie par AFP 14/11/2025 à 14:35

Louis Schweitzer, à Paris le 9 novembre 2018. ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Louis Schweitzer, à Paris le 9 novembre 2018. ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Patron emblématique du constructeur automobile Renault pendant 13 ans, mais aussi ex-directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon et haut fonctionnaire éclectique, Louis Schweitzer est décédé jeudi 6 novembre à 83 ans, après avoir durablement transformé la marque au losange.

L'Elysée a salué dans un communiqué "un idéaliste du concret qui voua toutes ses forces à la France" en "mariant l'industrie et le progrès social, le sens de l'Etat et l'humanisme, le patriotisme et l'ancrage européen, l'intransigeance des principes à la générosité des engagements".

Louis Schweitzer, dont le décès a été annoncé par sa famille, a passé 20 ans chez Renault, dont 13 comme PDG, entre 1992 et 2005. Il était encore président d'honneur de la marque au losange.

Jean-Dominique Sénard, l'actuel président de Renault, salue dans un communiqué "l'engagement et l'exigence" de Louis Schweitzer, qui "ont contribué à la modernisation et l'internationalisation" du groupe "avec des lancements marquants comme Twingo et Mégane, l'acquisition de Dacia et la naissance de l'Alliance stratégique Renault-Nissan".

Les années Schweitzer chez Renault ont d'abord été marquées par le mariage raté avec le suédois Volvo en 1993, la privatisation du groupe en 1996, les 3.000 licenciements de Vilvorde en 1997, puis la conquête de marchés en Europe de l'est, en Amérique latine ou en Asie.

Il fut également, aux côtés de son successeur Carlos Ghosn, à l'époque chez Nissan, l'un des principaux artisans du mariage entre la marque au losange et le géant japonais de l'automobile, entamé en 1999.

Le dirigeant était notamment fier de l'un des grands succès de la marque dans les années 1990-2000, le monospace Scénic: "J'avais décidé Scénic I en pensant que ce serait un véhicule de grand volume et je n'étais pas rassuré. La première fois que je l'ai vu en maquette creuse, j'ai su que cela marcherait bien", racontait M. Schweitzer quelques mois avant son départ.

Le ministre de l'Economie, Roland Lescure, a rendu hommage auprès de l'AFP au "capitaine d'industrie, bâtisseur de l'automobile à la française et grand serviteur de l'économie" qu'était, selon lui, Louis Schweitzer.

"À la tête de Renault, il a transformé une régie d'État en un géant mondial, alliant audace et vision", ajoute M. Lescure.

"C'est un très grand serviteur de l'Etat et de l'industrie française qui nous quitte", a réagi l'ancien Premier ministre Laurent Fabius, saluant auprès de l'AFP "un homme exceptionnel" et "un ami personnel".

- Lutte contre les inégalités -

Avant Renault, auprès de Laurent Fabius, Louis Schweitzer a été cité dans les affaires du sang contaminé - il a bénéficié d'un non-lieu - et des écoutes de l'Elysée, pour laquelle il a été reconnu coupable.

Au sortir de sa carrière de dirigeant, il reste très actif dans le milieu économique, en intégrant les conseils d'administration de nombreuses sociétés comme Volvo, BNP, L'Oréal ou Veolia Environnement.

Outre le monde économique, M. Schweitzer était également impliqué contre les discriminations et pour la défense des animaux.

"Attaché à la lutte contre les inégalités, homme de grande culture, il fut aussi - ce qu'on sait moins - un défenseur convaincu de la cause animale", affirme Laurent Fabius.

De 2005 à 2010, Louis Schweitzer a présidé la Haute autorité de lutte contre les discriminations (Halde), aujourd'hui absorbée par le Défenseur des Droits, où la Cour des comptes lui avait reproché une "opacité dans les comptes".

Le Défenseur des Droits a cependant souligné que Louis Schweitzer "aura su, sous sa présidence de la Halde, faire progresser le droit de la non-discrimination et permettre à de nombreuses personnes d'être rétablies dans leurs droits".

Petit-neveu du docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix 1952, Louis Schweitzer était encore président de La Fondation droit animal, éthique et sciences (LFDA) jusqu'à juin.

Laurence Parisot, qui lui a succédé à ce poste, a loué sur X un "grand serviteur de l'intérêt général".

En 2021, ce diplômé de Sciences Po et énarque avait été appelé à la rescousse pour un intérim à la tête de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP).

Depuis 2022, il était également vice-président de l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection, à Marseille, où il a notamment piloté le processus de remplacement de Didier Raoult.

Environnement
Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

L'OREAL
357,1500 EUR Euronext Paris -0,54%
RENAULT
36,1000 EUR Euronext Paris -2,01%
VEOLIA
28,9400 EUR Euronext Paris -2,30%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Le fonds RedBird renonce à acheter le quotidien britannique The Telegraph
    information fournie par Boursorama avec AFP 14.11.2025 15:01 

    Le fonds américain RedBird a annoncé vendredi renoncer à acquérir le quotidien britannique The Telegraph pour 500 millions de livres (565 millions d'euros), replongeant la prestigieuse publication conservatrice dans l'incertitude. "RedBird a retiré aujourd'hui ... Lire la suite

  • Des volutes de vapeur s'échappent de la centrale électrique au gaz d'Hamborn et de la cokerie situées près du haut fourneau Schwelgern, sur le site du groupe industriel allemand ThyssenKrupp à Duisbourg (ouest de l'Allemagne), le 14 octobre 2024. ( AFP / INA FASSBENDER )
    Électricité : l'Allemagne fixe un tarif réduit pour l’industrie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 14.11.2025 14:52 

    Pendant trois ans, Berlin bénéficiera d’un tarif préférentiel de l’électricité d’environ cinq centimes d’euros par kilowattheure, annonce le chancelier Friedrich Merz. De 2026 à 2028, l'industrie allemande va bénéficier d'un tarif réduit attendu à "environ cinq ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.11.2025 14:42 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, précisions sur Google, Merck, Cidara et Walmart) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,61% pour le ... Lire la suite

  • Des personnes font la queue devant le Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) à Paris, le jour de l'ouverture du premier magasin physique du géant asiatique du commerce en ligne Shein, le 5 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Les ouvertures de boutiques Shein en région repoussées par le BHV
    information fournie par AFP 14.11.2025 14:39 

    Le BHV repousse les ouvertures des magasins Shein en région, le patron des grands magasins assurant vouloir simplement "faire mieux", et promettant que ces boutiques verront le jour malgré les multiples critiques et procédures judiciaires visant la plateforme asiatique. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank