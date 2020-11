Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Louis Dreyfus ouvre son capital au fonds souverain d'Abou Dhabi ADQ Reuters • 11/11/2020 à 11:17









PARIS, 11 novembre (Reuters) - Louis Dreyfus Company (LDC), géant du négoce de matières premières, a annoncé mercredi un accord pour l'ouverture de son capital au fonds souverain d'Abou Dhabi ADQ, ce qui marque une rupture dans l'histoire de ce groupe resté jusqu'à présent familial après 169 ans d'existence. La holding qui contrôle LDC a signé un accord pour la cession d'une participation indirecte de 45% à ADQ, annonce dans un communiqué le groupe contrôlé par Margarita Louis-Dreyfus. La transaction comprend également un accord commercial de longue durée avec ADQ pour la fourniture de matières premières agricoles aux Emirats arabes unis, précise le communiqué. "Nous sommes ravis d'accueillir ADQ dans notre groupe d'actionnaires comme un investisseur et un partenaire de long terme, avec une vision commune pour l'avenir de LDC, une expérience qui ajoutera de la valeur à notre activité et soutiendra les ambitions du groupe", écrit Margarita Louis-Dreyfus dans le communiqué. Une portion du produit de la vente à ADQ d'un montant minimum de 800 millions de dollars (678 millions d'euros) sera réinvestie dans LDC, notamment pour financer l'accélération de ses investissements stratégiques, lit-on dans le communiqué. Margarita Louis-Dreyfus a pris les commandes du groupe après la mort de son mari Robert Louis-Dreyfus en 2009. La femme d'affaires suisse, d'origine russe, a consacré les dix dernières années à racheter les parts des actionnaires familiaux minoritaires désireux de se désengager dans le cadre d'un accord de long terme défini par son défunt mari. Après une décennie de transactions coûteuses agrémentées d'échanges acrimonieux, sur fond de recul des bénéfices sur des marchés agricoles difficiles, Margarita Louis-Dreyfus a finalement porté l'an dernier à plus de 96%, contre 50,1% initialement, la participation de son trust familial Akira dans Louis Dreyfus Company Holdings B.V. (LDHBV), la structure qui détient la participation familiale dans LDC. LDC, ou Dreyfus, est le D du sigle ABCD désignant les quatre géants du négoce agricole mondial avec Archer Daniels Midland ADM.N , Bunge BG.N et Cargill CARG.UL . Comme ses concurrents, le groupe a entrepris de restructurer ses activités, en abandonnant notamment le négoce des produits laitiers et des métaux, tout en mettant l'accent sur la transformation alimentaire, en particulier en Asie. (Patrick Vignal, avec Sudip Kar-Gupta, Gus Trompiz et Soumyajit Saha, édité par Marc Angrand)

