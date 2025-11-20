Lors de l'impact d'un ballon météorologique en octobre, les pilotes de United ont été aspergés de verre, selon une enquête

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec plus de détails du NTSB) par David Shepardson

Les pilotes d'un avion de United Airlines UAL.O frappé par un ballon météorologique apparent lors d'un vol le 16 octobre près de Moab, dans l'Utah, ont été aspergés de verre avant d'effectuer un atterrissage d'urgence, a déclaré le National Transportation Safety Board (NTSB) jeudi. WindBorne Systems a déclaré le mois dernier qu'il pensait qu'un de ses ballons avait heurté et fissuré le pare-brise du vol 1093 de United, un Boeing BA.N 737 MAX. Le NTSB a déclaré que la trajectoire radar du ballon correspondait à celle de l'avion de United qui a été heurté. Le NTSB a déclaréque "l'impact a provoqué une pluie de morceaux de verre sur lesdeux pilotes . Le commandant de bord a subi de multiples lacérations superficielles au bras droit", tandis que le copilote n'a pas été blessé.

Le NTSB a déclaré que la trajectoire radar du ballon météorologique WindBorne de longue durée et de haute altitude correspondait à la trajectoire de l'avion de United. Le ballon avait quitté Spokane, dans l'État de Washington, avant de traverser l'Oregon et le Nevada, puis de survoler l'Utah.

Le commandant de bord a déclaré avoir remarqué un objet lointain à l'horizon, mais avant qu'il ne puisse en parler au copilote, il y a eu un impact important sur le pare-brise, accompagné d'une forte détonation.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré le mois dernier que "dans une mauvaise situation, cela aurait pu être vraiment dévastateur pour l'avion et les personnes à bord."

L'incident a suscité des inquiétudes quant à la possibilité que les dommages aient été causés par des débris spatiaux. Des études gouvernementales antérieures ont suggéré que le risque que des débris frappent des avions à réaction en vol était très faible.

Les pare-brise des avions sont multicouches afin d'éviter une perte de pression dans la cabine s'ils sont endommagés en vol.

Le NTSB a indiqué que l'avion avait décollé de Denver avec 112 passagers et membres d'équipage. Le commandant de bord a déclaré une urgence et s'est dérouté en toute sécurité vers Salt Lake City. Les passagers ont été transportés à bord d'un autre avion vers Los Angeles plus tard dans la journée.

WindBorne a déclaré avoir effectué plus de 4 000 lancements et avoir déposé une notification pour chaque ballon lancé auprès de l'Administration fédérale de l'aviation.