Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lonza : soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 13:05









(CercleFinance.com) - Lonza gagne près de 3% à Zurich, soutenu par des propos d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 610 à 830 francs suisses sur le titre du groupe helvétique de chimie et de pharmacie. Dans le résumé de sa note, le broker explique qu'il voit 'une croissance à deux chiffres s'étendre bien au-delà du cycle stratégique de 2024, même sans la maladie d'Alzheimer et l'ARNm qui offrent un potentiel de hausse supplémentaire'.

Valeurs associées LONZA GRP Swiss EBS Stocks +2.16%