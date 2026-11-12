Longtemps à quai, Cisco embarque enfin dans le train de l'IA

Cisco a publié des résultats supérieurs aux attentes pour son premier trimestre fiscal et relevé ses ambitions dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Le spécialiste américain des équipements de réseaux a réalisé un chiffre d'affaires de 18,5 milliards de dollars, en hausse de 24% sur un an, contre 18,1 milliards anticipés par les analystes. Son bénéfice net a atteint 4,6 milliards de dollars, soit 1,14 dollar par action, contre 2,9 milliards et 72 cents un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,40 dollar, dépassant le consensus de 1,33 dollar. Le titre progresse de plus 2% dans les échanges prolongés.

Après avoir relativement peu bénéficié des premières phases de l'essor de l'IA générative, Cisco accélère son repositionnement sur les infrastructures nécessaires aux grands fournisseurs de services cloud. Le groupe a relevé à 9 milliards de dollars sa prévision de revenus provenant des équipements d'intelligence artificielle destinés aux hyperscalers pour l'exercice fiscal en cours, soit plus du double du montant enregistré en 2026. Cette croissance repose sur la demande accrue en technologies de connexion, de sécurisation et d'optimisation des centres de données. Cisco entend notamment profiter du développement de l'intelligence artificielle agentique, qui nécessite des infrastructures de réseaux toujours plus performantes et fiables.

Les perspectives du deuxième trimestre fiscal confirment cette dynamique. Cisco prévoit un chiffre d'affaires compris entre 18 et 18,2 milliards de dollars, contre 17,88 milliards attendus par les analystes, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action de 1,34 à 1,36 dollar, supérieur au consensus de 1,23 dollar. Les investisseurs accueillent favorablement cette stratégie, l'action affichant une progression d'environ 35% depuis le début de l'année à la clôture de jeudi, contre près de 9% pour le Nasdaq. Le groupe cherche ainsi à s'imposer comme un bénéficiaire majeur de la prochaine phase d'investissements dans l'intelligence artificielle, davantage centrée sur l'interconnexion et la sécurisation des capacités de calcul.