Londres veut mieux contrôler les prises de contrôle étrangères

LONDRES, 21 juin (Reuters) - Le gouvernement britannique compte faire évoluer sa réglementation pour pouvoir contrôler des prises de contrôle étrangères et s'assurer que ces prises de contrôle n'entravent pas la capacité du pays à faire face à des situations d'urgence sanitaire comme l'épidémie de coronavirus. Le gouvernement a indiqué dimanche qu'il introduirait des modification dans la réglementation sur les entreprise pour lui permettre d'intervenir si un groupe impliqué dans le combat contre une pandémie est la cible d'une prise de contrôle. (Michael Holden, version française Matthieu Protard)

