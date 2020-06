Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Londres songe à assouplir l'accueil des voyageurs arrivant de l'étranger Reuters • 01/06/2020 à 23:23









LONDRES, 1er juin (Reuters) - Le gouvernement britannique pourrait revenir sur le régime de quarantaine imposé aux voyageurs arrivant de l'étranger au profit d'un dispositif de "ponts aériens" qui serait instauré d'ici la fin de juin, rapporte lundi le Telegraph. Selon le quotidien, le Premier ministre Boris Johnson serait désormais "personnellement favorable" à ce système. Le département aux Transports et le ministère de l'Intérieur ont été priés de préparer la mise en oeuvre de ces "ponts aériens" en provenance de pays sélectionnés. Le ministre des Transports Grand Shapps avait évoqué le mois dernier cette idée, proposant de la mettre en place pour les voyageurs provenant de pays où le taux de contamination est bas. Pour l'heure, le Royaume-Uni a prévu de contraindre ces voyageurs à s'astreindre à une quarantaine de quatorze jours à partir du 8 juin. (Kanishka Singh ; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.