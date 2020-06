Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Londres réfléchit à assouplir ses règles de quarantaine-Ministre Reuters • 14/06/2020 à 12:25









PARIS, 14 juin (Reuters) - Le gouvernement britannique étudie actuellement les options dont il dispose pour faire évoluer les règles de la quarantaine de deux semaines qu'il impose aux voyageurs entrant au Royaume-Uni, a déclaré dimanche le ministre britannique des Finances Rishi Sunak à la BBC. "Nous voulons tous voir les déplacements s'ouvrir à nouveau, bien entendu, et comme partout ailleurs nous voulons nous assurer que nous avons les bonnes mesures au bon moment, informés par la science et par tout ce qu'il nous faut prendre en compte", a-t-il dit. "Nous regardons actuellement toutes les options pour garantir que ce soit possible et il y a des suggestions sur la manière dont nous serions capable d'ouvrir avec le temps certains corridors de déplacements. Le secrétariat aux Transports regarde activement toutes ces options". Le gouvernement britannique est sous la pression de plusieurs secteurs de l'économie, notamment les transports et le tourisme, à cause de la politique de quarantaine qu'il a introduite la semaine dernière. Selon les compagnies aériennes, ces restrictions vont détruire de nombreux emplois. Rishi Sunak a également annoncé que le gouvernement réexaminerait sa règle de distanciation sociale très stricte de deux mètres comme mesure d'urgence pour aider à redresser l'économie du pays, qui a plongé de 25% depuis le début de la crise du coronavirus. La règle des deux mètres signifie que les employeurs auront plus de difficulté à retrouver une activité normale après le déconfinement, a-t-il expliqué. Selon le dernier bilan mondial dressé par Reuters, plus de 7,79 millions de personnes à travers le monde ont contracté le Covid-19 et 429.109 personnes en sont mortes. (Gilles Guillaume)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.