Londres prêt à réduire les taxes sur les produits agricoles US-presse

14 mai (Reuters) - La Grande-Bretagne prévoit de réduire les droits de douane imposés sur les produits agricoles en provenance des Etats-Unis afin de permettre des avancées dans les discussions avec Washington sur la conclusion d'un accord commercial de libre-échange, a rapporté mercredi le Financial Times. D'après le journal, citant des représentants du gouvernement britannique, le département du Commerce international envisage un "ensemble important de concessions" envers les négociateurs américains au cours des prochains mois. Le projet, porté par la ministre du Commerce Liz Truss, fait l'objet d'une opposition au sein du gouvernement, notamment de la part du secrétaire à l'Environnement, George Eustice, qui a fait part d'inquiétudes sur les conséquences que la mesure pourrait avoir pour les agriculteurs britanniques, a ajouté le Financial Times. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont officiellement lancé la semaine dernière un premier cycle de négociations commerciales, faisant part de leur souhait d'avancer rapidement vers la conclusion d'un accord de libre-échange. (Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)

