Londres doit revoir sa dépendance militaire aux USA, selon Wallace-presse

LONDRES, 12 janvier (Reuters) - La Grande-Bretagne doit investir dans du matériel militaire pour devenir mois dépendante des Etats-Unis en matière de sécurité, a déclaré le secrétaire britannique à la Défense selon des propos rapportés par le Sunday Times. Dans le journal dominical, Ben Wallace fait preuve d'une franchise rare, disant que les craintes de voir l'administration américaine de Donald Trump adopter une politique de plus en plus isolationniste lui causaient des insomnies. "Au cours de l'année écoulée, nous avons vu les Etats-Unis se retirer de la Syrie, un communiqué de Donald Trump sur l'Irak demandant à l'Otan de prendre le relais et de faire davantage au Moyen-Orient", dit le ministre britannique, cité par le Times. Le postulat selon lequel la Grande-Bretagne fera toujours partie d'une coalition menée par les Etats-Unis n'est plus valable et le gouvernement doit prévoir en conséquence, a-t-il ajouté. "Nous dépendons énormément de la couverture aérienne américaine et des ressources américaines en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Nous devons diversifier nos ressources." (Estelle Shirbon; version française Jean Terzian)