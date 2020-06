Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Londres dit que la quarantaine imposée aux voyageurs est bien respectée Reuters • 08/06/2020 à 14:58









LONDRES, 8 juin (Reuters) - La mesure d'isolement de 14 jours imposée par la Grande-Bretagne à la plupart des voyageurs arrivant sur son sol pour combattre l'épidémie de nouveau coronavirus semble globalement bien respectée, a déclaré lundi le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson. "Tous les signes montrent pour le moment un bon niveau de respect (de cette mesure) et nous nous attendons à ce que la grande majorité des personnes participent à cet effort destiné à enrayer la propagation de la maladie", a-t-il dit devant la presse. "Les données scientifiques sont claires: si nous diminuons le risque de nouveaux cas importés, cela permettra de réduire le risque d'une deuxième vague de coronavirus." La mesure de quarantaine est entrée en vigueur ce lundi. Elle est dénoncée par les compagnies aériennes qui menacent de saisir la justice, tandis que les contrevenants s'exposent à une amende de 1.000 livres. (Elizabeth Piper; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.