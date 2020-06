Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Londres dévoilera cette semaine son plan de déconfinement - ministre Reuters • 21/06/2020 à 12:01









LONDRES, 21 juin (Reuters) - La Grande-Bretagne présentera cette semaine son plan d'assouplissement des mesures de confinement prises pour lutter contre l'épidémie du nouveau coronavirus, a fait savoir dimanche le ministre britannique de la Santé Matt Hancock. Le plan de déconfinement pourrait comprendre un assouplissement de la mesure de distanciation sociale de deux mètres qui permettrait aux entreprises de rouvrir début juillet. De nombreux employeurs, principalement dans les secteurs de l'hôtellerie et des loisirs, ont indiqué qu'il leur serait impossible de reprendre leurs activités si cette mesure de distanciation était maintenue. "Cette semaine, nous allons annoncer de plus amples détails sur les mesures que nous pouvons prendre pour alléger certaines des mesures de confinement début juillet, et notamment le 4 juillet", a déclaré Matt Hancock à la BBC. Interrogé sur une levée de la mesure de distanciation de deux mètres, le ministre de la Santé a répondu: "J'espère beaucoup que nous le puissions." Il a ajouté qu'il y aurait des mesures d'assouplissement pour permettre aux individus d'être à moins de deux mètres tout en limitant le risque de propagation du COVID-19 et que de précisions seraient données aux entreprises. Il a aussi fait savoir que les gens pourraient devoir donner leurs coordonnées avant de se rendre dans un pub ou un restaurant. "Je n'exclurais certainement pas cette possibilité", a-t-il dit. (Michael Holden, version française Matthieu Protard)

