Londres dénonce la brève arrestation de son ambassadeur à Téhéran

LONDRES, 11 janvier (Reuters) - La "brève arrestation" de l'ambassadeur britannique à Téhéran en marge de manifestations est une "violation flagrante du droit international", a dénoncé samedi le chef de la diplomatie britannique Dominic Raab. Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, Rob Macaire a été arrêté samedi et détenu pendant plusieurs heures pour avoir incité des étudiants à manifester devant l'université Amir Kabir avant d'être finalement relâché. "L'arrestation de notre ambassadeur à Téhéran sans motif ni explication est une violation flagrante du droit international", a réagi le ministre britannique des Affaires étrangères dans un communiqué. "Le gouvernement iranien est à la croisée des chemins : il peut poursuivre sa route vers un statut de paria avec tout l'isolement politique et économique que cela implique ou bien prendre des mesures pour faire baisser les tensions et s'engager dans une voie diplomatique", a-t-il ajouté. (Bureau de Londres, version française Marine Pennetier)