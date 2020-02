Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Londres classe le coronavirus comme une "menace grave et imminente" Reuters • 10/02/2020 à 08:45









LONDRES, 10 février (Reuters) - Le gouvernement britannique considère désormais le nouveau coronavirus de Wuhan comme une "menace grave et imminente à la santé publique", ce qui donnera aux autorités de nouveaux moyens pour tenter de contenir la propagation de la maladie. Le ministère de la Santé a déclaré que "l'incidence ou la transmission du nouveau coronavirus constitue une menace grave et imminente à la santé publique". Deux hôpitaux, Arrowe Park Hospital, près de Liverpool, et Kents Hill Park Hospital, au nord de Londres, ont été désignés par le ministère pour accueillir des patients à l'isolement. Jusqu'à présent, le Royaume-Uni a recensé quatre cas de contamination au coronavirus 2019-nCoV, qui a fait plus de 900 morts et 40.000 cas en Chine. (Guy Faulconbridge, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.