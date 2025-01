Londres approuve l'agrandissement d'Heathrow pour faire redécoller l'économie

Des avions de la compagnie aérienne British Airways, le 13 juin 2021 à l'aéroport londonien d'Heathrow ( AFP / Brendan Smialowski )

Agrandir l'aéroport le plus fréquenté d'Europe pour relancer une économie atone: la ministre des Finances britannique Rachel Reeves veut remettre son pays sur la voie de la croissance et a donné son aval mercredi à une troisième piste sur le hub londonien d'Heathrow.

Cette mesure, décriée par les organisations écologistes et une partie de son camp travailliste, figure parmi une série d'annonces très attendues mercredi de Mme Reeves, qui a détaillé dans un discours fleuve son plan de relance.

"Ce gouvernement soutient la construction d'une troisième piste à Heathrow", mais cet agrandissement sera soumis à "une évaluation complète" pour "garantir que le projet est rentable" mais aussi "conforme aux objectifs environnementaux" du pays, a assuré Mme Reeves.

"Il est peu probable qu’une troisième piste à Heathrow stimule l’économie britannique, mais elle augmentera certainement le bruit, la pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre", a réagi Doug Parr, un responsable de Greenpeace au Royaume-Uni.

La chancelière de l'Echiquier, titre officiel de Rachel Reeves, cherche à rassurer des entreprises inquiètes de la hausse massive des cotisations patronales annoncée fin octobre et des marchés encore tièdes quant aux plans du gouvernement d'avoir recours à des emprunts exceptionnels pour investir.

- "Nous ne pouvons plus esquiver" -

Alors que le gouvernement a déjà approuvé l'agrandissement des aéroports londoniens City et Stansted et pourrait valider sous peu des projets similaires pour Gatwick et Luton, "nous ne pouvons plus esquiver la décision" sur Heathrow, une plateforme qui "nous relie aux marchés émergents du monde entier, ouvrant de nouvelles opportunités de croissance", a insisté Mme Reeves.

Sur cette photo diffusée par le Parlement britannique, la chancelière de l'Echiquier Rachel Reeves s'exprime à la Chambre des communes, le 14 janvier 2025 à Londres ( UK House of Commons / - )

Le directeur général de l'aéroport Thomas Woldbye a applaudi "la reconnaissance du rôle essentiel que nous jouons pour l’économie et la croissance au Royaume-Uni", assurant que le nouveau projet débloquera "des milliards de livres" dans l'économie.

Les plans d'agrandissement d'Heathrow ne sont pas nouveaux. Fin 2020, à l'issue d'une saga judiciaire, la Cour suprême britannique avait statué en faveur d'une troisième piste. Mais le projet a depuis été retardé par la pandémie de Covid-19.

Il fait encore face à de nombreux obstacles.

En particulier, la construction d'une nouvelle piste aurait un coût très élevé: le prix de 14 milliards de livres avait été avancé il y a dix ans mais l'inflation est passée par là et le quotidien The Times évoque désormais une fourchette de 42 à 63 milliards de livres (50 à 75 milliards d'euros).

- Mission essentielle -

"Cette expansion ne devrait pas avoir lieu tant que le gouvernement n’aura pas montré exactement comment elle sera compatible avec" ses objectifs climatiques, estime Bob Ward, un expert climatique de la London School of Economics (LSE), qui relève cependant "beaucoup de choses positives dans le discours de la Chancelière".

Mme Reeves était en effet attendue au tournant sur la croissance. C'est "la mission essentielle de ce gouvernement", avait martelé un peu plus tôt le Premier ministre Keir Starmer dans le Times.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer (droite) et la chancelière de l'Echiquier Rachel Reeves participent à une table ronde, le 21 novembre 2024 à Londres ( POOL / Frank Augstein )

Après avoir déjà calé au troisième trimestre puis baissé en octobre, le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a rebondi légèrement en novembre (+0,1%) mais moins qu'attendu.

Le FMI a cependant revu à la hausse mi-janvier sa prévision de croissance pour le pays cette année, à 1,6%.

"Une croissance faible n'est pas notre destin", mais la relance de l'économie "ne se fera pas sans se battre", a affirmé la chancelière mercredi, déroulant une série d'annonces signalant des assouplissements des règles d'urbanisme ou des mesures de déréglementation pour doper les investissements.

Mme Reeves a aussi annoncé le soutien du gouvernement à plusieurs projets d'investissements pour développer un "corridor de croissance" entre Oxford et Cambridge et leurs prestigieuses universités, pour en faire une "Silicon Valley européenne".

Si l'objectif de relance de la croissance est partagé par les députés travaillistes, Rachel Reeves doit encore convaincre dans son propre camp sur une expansion d'Heathrow loin de faire l'unanimité.