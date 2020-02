Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Londres accuse les Européens de tarder à s'engager dans les négociations post-Brexit Reuters • 23/02/2020 à 16:30









LONDRES, 23 février (Reuters) - Le gouvernement britannique a reproché dimanche à l'Union européenne de traîner dans l'adoption du mandat que Bruxelles confiera à Michel Barnier pour négocier avec Londres leurs futures relations. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne le 31 janvier dernier, mais le Brexit reste pour le moment essentiellement formel. Il a ouvert une période de transition courant jusqu'à la fin de l'année qui doit permettre aux deux parties de s'accorder sur les conditions de leurs futures relations, notamment commerciales. "Les ministres sont unis derrière l'approche choisie par notre gouvernement pour ces négociations", déclarent les services de Boris Johnson dans un communiqué. "C'est en contraste avec le processus de l'UE visant à s'entendre sur un mandat (de négociation), qui semble jusqu'à présent paralysé par l'indécision et le report du fait des intérêts divergents de différents Etats membres", poursuit le 10, Downing Street. La Commission européenne a pourtant déjà proposé aux Vingt-Sept un mandat de négociation, qui pourrait être signé ce mardi par les Etats membres. Si ce calendrier est respecté, les négociations sur l'après-transition pourraient commencer début mars. Mais de nombreux responsables européens, dont la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doutent que Londres et Bruxelles pourront s'entendre sur tous les sujets d'ici la fin de l'année. "Il n'est pas sûr qu'on aura un accord global d'ici la fin de l'année", a souligné samedi soir Emmanuel Macron. "Ça va se durcir car ils (les Britanniques) seront très durs... Boris Johnson a une carte en main, c'est la pêche. Et avec ça, ils vont essayer d'obtenir l'accès au marché (unique européen)", a dit le président français à des représentants de la filière de la pêche au 57e Salon international de l'agriculture à Paris. (William James et Stephen Addison version française Henri-Pierre André)

