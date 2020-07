Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Londres accuse la Russie d'ingérence dans les élections de 2019 Reuters • 16/07/2020 à 18:54









par Guy Faulconbridge LONDRES, 16 juillet (Reuters) - Le gouvernement britannique a déclaré jeudi que la Russie avait cherché à interférer dans les élections législatives de 2019 au Royaume-Uni en divulguant des documents obtenus illégalement sur un projet d'accord de libre-échange avec les Etats-Unis dans le but de provoquer un mouvement de protestation sur les réseaux sociaux. "Il est presque certain que des acteurs russes ont cherché à s'ingérer dans les élections législatives de 2019 en amplifiant la diffusion en ligne de documents gouvernementaux obtenus de manière illicite", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab. "Des documents sensibles du gouvernement relatifs à l'Accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont été obtenus de manière illicite avant les élections législatives de 2019 et diffusés en ligne via la plateforme de réseaux sociaux Reddit", a-t-il poursuivi. "Le gouvernement se réserve le droit de répondre par des mesures appropriées à l'avenir." La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a réagi à ces accusations en les qualifiant de "tellement embrouillées et contradictoires qu'elles sont quasiment impossibles à comprendre". La Grande-Bretagne a aussi accusé jeudi la Russie d'avoir apporté son soutien à des pirates informatiques cherchant à voler à des instituts universitaires ou des groupes pharmaceutiques des éléments sur leurs recherches pour trouver un vaccin ou un traitement contre le COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus. Selon un communiqué commun, publié jeudi par la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le Canada, ces attaques ont été menées par un groupe de hackers russes baptisé APT29, connu aussi sous le nom de "Cozy Bear" ("Gentil Ours"), agissant de manière quasi certaine, selon ces pays, pour les services de renseignements russes. "Le Royaume-Uni et ses alliés entreprennent un travail difficile pour trouver un vaccin et protéger la santé mondiale alors que d'autres poursuivent leurs intérêts égoïstes en se comportant de manière irresponsable", a réagi Dominic Raab. (Guy Faulconbridge, Stephen Addison, version française Elena Smirnova, Anait Miridzhanian, édité par Bertrand Boucey)

