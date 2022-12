London Stock Exchange : partenariat stratégique avec Microsoft, qui entre au capital

AOF - EN SAVOIR PLUS

LSEG s'est engagé à effectuer des dépenses minimales liées au cloud avec Microsoft pendant la durée de l'accord, pour un montant de 2,8 milliards de dollars (2,3 milliards de livres sterling). Ce montant reflète la consommation minimale prévue par LSEG en matière de cloud computing, sera fortement pondéré vers la seconde moitié de la période au fur et à mesure que la consommation augmentera.

La plateforme de données de LSEG et d'autres infrastructures technologiques clés seront migrées vers Microsoft Azure, ce qui renforcera sa stratégie existante de migration vers le cloud.

" Ce partenariat stratégique est une étape importante dans le parcours de LSEG pour devenir le leader mondial de l'infrastructure et des données des marchés financiers, et transformera l'expérience de nos clients ", a déclaré le Directeur général de la Bourse britannique, David Schwimmer.

(AOF) - Microsoft a annoncé une prise de participation dans le London Stock Exchange (LSEG) dans le cadre d’un partenariat stratégique de 10 ans dans les solutions cloud et d’analyse de données de nouvelle génération. Microsoft va acquérir une participation d'environ 4 % dans l’opérateur de la Bourse britannique via le rachat d'actions auprès du consortium Blackstone/Thomson Reuters.

