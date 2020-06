LONDON STOCK EXCHANGE : Bruxelles ouvre une enquête approfondie sur le rachat de Refinitiv

(AOF) - La Commission a ouvert une enquête approfondie afin d'apprécier le projet d'acquisition de Refinitiv par London Stock Exchange Group (LSEG) au regard du règlement de l'Union européenne sur les concentrations. La Commission craint que l'acquisition envisagée puisse réduire la concurrence dans les domaines de la négociation et de la compensation d'instruments financiers divers et des produits liés aux données financières.

Dans son enquête initiale menée sur le marché, la Commission a, à titre préliminaire, exprimé des préoccupations en ce qui concerne plusieurs marchés : négociation électronique de titres d'État européens; négociation et compensation de produits dérivés de taux d'intérêt; flux de données consolidés en temps réel et solutions informatiques et octroi de licences pour les indices.

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, a déclaré : " Les marchés financiers remplissent une fonction essentielle pour l'économie européenne. (...) Il est essentiel pour le bon fonctionnement d'un marché financier de veiller à ce que les acteurs du marché continuent d'avoir accès aux infrastructures des marchés financiers et aux produits liés aux données financières à des conditions concurrentielles. "

L'opération a été notifiée à la Commission le 13 mai 2020. Elle dispose à présent de 90 jours ouvrables, soit jusqu'au 27 octobre 2020, pour prendre une décision.

