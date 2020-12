Lombard Odier s'associe à Liontrust pour étendre son offre sur la plateforme PrivilEdge

(AOF) - La banque Lombard Odier & Cie étend sa plateforme de fonds d'architecture ouverte « PrivilEdge » grâce à un partenariat avec Liontrust Asset Management, l'une des principales sociétés de gestion spécialisées du Royaume-Uni. Le « PrivilEdge - Liontrust UK Select Growth Fund » permet aux investisseurs de s'exposer à un portefeuille de sociétés britanniques à grande et moyenne capitalisations qui bénéficient d'un avantage économique durable.

Le fonds, géré par Anthony Cross et Julian Fosh selon un processus d'investissement fondé sur l'avantage économique, cherche à identifier des entreprises dotées d'actifs incorporels particuliers. Parmi ceux-ci, les plus difficiles à répliquer pour les concurrents se classent dans trois catégories : la propriété intellectuelle, un solide réseau de distribution et des activités récurrentes. Ces actifs contribuent à créer un atout concurrentiel durable et à ériger des barrières à la concurrence d'autres acteurs du marché.

Le fonds vise à procurer une croissance du capital sur le long terme au travers d'un portefeuille diversifié composé de 40 à 60 entreprises.

" Le PrivilEdge - Liontrust UK Select Growth Fund offre aux investisseurs la possibilité d'investir dans des entreprises britanniques rentables qui bénéficient d'avantages concurrentiels incontestables, procurant une croissance sur le long terme ", a déclaré Stéphane Monier, Chief Investment Officer de la banque privée Lombard Odier.