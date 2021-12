Lombard Odier nomme Jean-Pascal Porcherot en qualité d'Associé-gérant

Dès le 1er janvier prochain, le Collège des Associés du groupe Lombard Odier se composera de Patrick Odier, Hubert Keller, Frédéric Rochat, Denis Pittet, Annika Falkengren, Alexandre Zeller et Jean-Pascal Porcherot.

" Au cours de ces dix dernières années, son expertise reconnue, sa vision stratégique et son expérience professionnelle ont largement participé au développement de notre groupe et il contribuera naturellement à la complémentarité du Collège des Associés ", a commenté Patrick Odier, Associé-gérant Senior.

(AOF) - Jean-Pascal Porcherot rejoindra le Collège des Associés de Lombard Odier le 1er janvier prochain. Il sera responsable de Lombard Odier Investment Managers (LOIM), la division de gestion d'actifs du groupe, et continuera d'en assurer la direction opérationnelle aux côtés de Nathalia Barazal. Il demeurera basé à Genève.

