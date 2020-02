Lombard Odier : le coronavirus aura un impact économique très important dans les prochain mois

(AOF) - Lombard Odier estime que son niveau d'exposition aux actifs risqués est adéquat alors qu'il s'attend à ce que l'épidémie de COVID-19 ait un impact économique très important dans les mois à venir. Sa légère sous-pondération des actions, la surpondération des stratégies de portage (la dette des pays émergents en devise forte et les spreads sur le segment du crédit à haut rendement ont particulièrement bien résisté) et les couvertures en or et en bons du Trésor américain l'aideront à gérer cette volatilité des marchés.

Pour la gestion d'actifs, la situation actuelle en Chine retardera la reprise économique, mais elle ne la fera pas dérailler. Lombard Odier prévoit des mesures de relance budgétaire représentant entre 1% et 1,5% du PIB. Un assouplissement important de la réglementation macro-prudentielle sur le secteur du logement lui semble également probable. Il prévoit aussi une levée des restrictions sur l'achat de logements dans les grandes villes chinoises au cours du second semestre 2020.

Le gérant table par ailleurs sur deux baisses de taux cette année par la Fed, une prévision étayée par le fait que le choc commence à affecter la confiance des entreprises.