Lombard Odier : l’OPEP+ ne veut pas voir le brut retomber à son plus bas niveau de 2022

"Pour l'instant, l'impact sur l'offre et la demande mondiales reste à définir. L'OPEP+ étant déjà dans l'incapacité d'atteindre ses objectifs de production et la production iranienne pouvant revenir sur le marché. De leur côté, les États-Unis continuent de libérer leurs réserves stratégiques, mais, à un moment donné, ils devront commencer à reconstituer leurs stocks, " souligne Sophie Chardon.

D'un point de vue économique, l'OPEP+ voit clairement un risque plus élevé de récession dans les mois à venir. Cette décision va à l'encontre des efforts mis en place par les États-Unis et les autres économies occidentales pour réduire l'inflation.

(AOF) - Selon Sophie Chardon, cross asset strategist, Lombard Odier, la décision de l’OPEP+ de réduire sa production de 2 millions de barils par jour à partir de novembre confirme que le cartel ne veut pas voir le brut retomber à son plus bas niveau de moins de 80 dollar le baril. « Cette ambition de prix semble gérable si nous nous dirigeons vers une légère récession mondiale, mais impossible à défendre si nous voyons une récession plus profonde s'installer », explique le gestionnaire d’actifs.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pétrole et parapétrolier

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.