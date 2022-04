Lombard Odier Investment Managers renforce son expertise en matière de développement durable

Basé à New York, Ruben Lubowski est expert en économie et politique des marchés du carbone, pionnier des approches financières pour la sauvegarde du climat.

Ruben Lubowski a pris ses fonctions chez LOIM le 4 avril dernier et rend compte au Dr. Lorenzo Bernasconi, responsable des solutions climatiques et environnementales.

(AOF) - Lombard Odier Investment Managers ("LOIM") a annoncé la nomination de Ruben Lubowski en qualité de Chief Carbon and Environmental Markets Strategist. Cette fonction, nouvellement créée, s'inscrit dans le cadre de la stratégie durabilité de LOIM. Elle renforce, notamment, son expertise pour soutenir ses objectifs de transition climatique dans l'ensemble de son offre d'investissement, y compris sur les marchés privés.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.