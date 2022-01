Lombard Odier Investment Managers lance la stratégie Fallen Angels Recovery information fournie par AOF • 12/01/2022 à 10:57



(AOF) - Lombard Odier Investment Managers (« LOIM ») élargit sa gamme de produits obligataires en lançant Fallen Angels Recovery, une stratégie axée sur les convictions les plus fortes investissant dans des entreprises dont la note de crédit a baissé mais qui présentent de solides perspectives de reprise et dont la valorisation est attrayante. La stratégie Fallen Angels Recovery a été lancée le 31 décembre 2021. Son encours sous gestion s'élève actuellement à 86 millions de dollars.



Les " anges déchus " sont des émissions obligataires dont la note a été abaissée de " investment grade " à " haut rendement ", mais qui sont fortement sous-évaluées par rapport aux autres titres de la même tranche.



" Selon une approche axée sur les convictions les plus fortes et sur la recherche, la stratégie Fallen Angels Recovery propose aux investisseurs des rendements corrigés du risque tout au long du cycle (‘through the cycle') ", explique LOIM, " elle offre également une forte exposition à la reprise, tout en limitant l'exposition aux ventes massives. "



La stratégie Fallen Angels Recovery est supervisée par Yannik Zufferey, CIO for Fixed Income, et gérée par Ashton Parker, Lead Portfolio Manager et Head of Credit Research. Tous deux sont soutenus par une équipe d'investissement dédiée formée par Jérôme Collet, Anando Maitra et Denise Yung.