Lombard Odier IM : le Fonds de Réserve Constitutionnel de Monaco investit dans Plastic Circularity

(AOF) - Lombard Odier Investment Managers annonce que le Fonds de Réserve Constitutionnel de Monaco s’est engagé à investir 20 millions de dollars dans sa nouvelle stratégie Plastic Circularity. La stratégie Plastic Circularity cible des thèmes clés tels que les infrastructures de collecte et de tri, les installations de recyclage, les solutions de conception et de production de matériaux visant à améliorer la recyclabilité ainsi que les nouveaux modèles d’utilisation qui prolongent la durée de vie des plastiques grâce à la réutilisation, le remplissage ou la réparation des articles en plastique.

