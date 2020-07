Lombard Odier étend son offre offre de placements alternatifs sur PrivilEdge

(AOF) - La Banque Lombard Odier & Cie SA a annoncé avoir étendu son offre de placements alternatifs sur la plateforme de fonds d'architecture ouverte PrivilEdge en y ajoutant le fonds

PrivilEdge - Graham Quant Macro - une stratégie multi-asset quantitative et diversifiée. Ce dernier est une stratégie alternative liquide, long/short comportant de multiples styles de placement sous-jacents qui prend des positions sur les marchés des actions, des obligations et des futures sur devises au niveau mondial.

Le gestionnaire précise que la stratégie vise à saisir différentes sources de performance sur l'ensemble des cycles de marché et utilise quatre sous-stratégies distinctes et complémentaires qui reposent sur diverses données de prix et macroéconomiques fondamentales.

Aussi, les allocations de portefeuille sont dynamiques et sont déterminées sur la base de différentes mesures, y compris la volatilité et les corrélations du marché pour gérer le risque et maintenir la diversification. Ainsi, lorsque différentes conditions de marché se succèdent, la stratégie Quant Macro offre une source de diversification aux investisseurs.

" L'ajout de la stratégie quantitative macro Graham complète notre gamme innovante, flexible et différenciée de solutions de fonds répondant aux besoins de nos clients. Dans un contexte de volatilité croissante du marché, les clients cherchent à diversifier davantage leurs portefeuilles au moyen de stratégies alternatives actives " a déclaré Stéphane Monier, Chief Investment Officer de la banque privée Lombard Odier.

La plateforme PrivilEdge détient actuellement plus de 4,7 milliards de francs suisses d'actifs répartis entre 25 fonds, chaque stratégie étant disponible dans différentes classes d'actions afin de satisfaire aux exigences d'enregistrement et de reporting des investisseurs de toute l'Europe.