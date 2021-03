Lombard Odier étend sa présence au Brésil en ouvrant un nouveau bureau à São Paulo

L'Amérique latine est l'une des régions les plus importantes pour Lombard Odier sur les marchés émergents, où la banque poursuit son développement en étendant sa présence. Le Brésil est à ce titre un marché clé dans la région.

(AOF) - La Banque Lombard Odier & Cie SA, gestionnaire de fortune mondial de premier plan implanté en Suisse, étend sa présence en Amérique latine en ouvrant un nouveau bureau à São Paulo, au Brésil. Elle consolide ainsi un engagement de plus de cinquante ans auprès de ses clients dans la région.

