Loi de programmation militaire: des députés LFI au ministère pour réclamer des documents

Des députés LFI se sont rendus à l'improviste mardi au ministère des Armées pour obtenir des documents relatifs au projet de loi de programmation militaire (LPM), examiné le même jour à l'Assemblée, et qui fait l'objet de critiques des oppositions.

"On veut éclairer le débat", a expliqué Bastien Lachaud, membre de la commission de la Défense. "On avait déjà demandé au ministre fin avril ces documents", a détaillé son collègue Aurélien Saintoul, à quelques heures du coup d'envoi des débats en commission sur ce texte qui prévoit une enveloppe de 413 milliards d'euros sur sept ans (2024-2030).

"On nous a dit qu'il fallait du temps pour réunir certains des documents. Quinze jours c'est suffisant", a poursuivi le député, avant qu'ils ne se rendent vers le ministère, accompagnés du président (LFI) de la commission des Finances Eric Coquerel.

Reçus au cabinet du ministre, les députés ont demandé une dizaine de pièces, notamment la part de l'enveloppe due à l'inflation, les surcoûts induits par un certain nombre de reports de livraisons (blindés Scorpion, Rafale,...), ou le financement des 13,3 milliards d'euros qui doivent découler de ressources extra-budgétaires.

Ce dernier point a également été soulevé par Pierre Moscovici, président du Haut Conseil des Finances publiques (HCFP). Il estimait que sur ce "hiatus de 13,3 milliards", "7,4 milliards sont incontestablement entourés d'incertitudes".

En audition à l'Assemblée, Sébastien Lecornu a défendu un effort de transparence sur ces 13,3 milliards, s'engageant à préciser leur financement.

Après 45 minutes d'entretien, les députés LFI sont ressortis avec une liasse de documents.

Aurélien Saintoul a estimé en première analyse que "la marge de manoeuvre qu'on prétend donner aux armées n'est pas aussi importante que ça".

Plus tôt, le patron des députés LR Olivier Marleix avait évoqué "une vraie déception" sur le texte. "413 milliards, ça veut dire en gros 113 milliards de plus que l'existant, sauf que vous avez 13 milliards non budgétaires, sur lesquels on peut avoir un doute, (et) 35 milliards qui sont dus à l'inflation".

Il a également déploré que les évolutions de crédits les plus fortes soient prévues après 2027.

"On fait un plan vélo à 6 milliards, vaut mieux pas que M. Poutine attaque l'Union européenne parce que nous on fait du vélo", a-t-il pesté.

Un cadre socialiste note que cette LPM "pose plein de problèmes, au-delà du fait qu'elle n'est pas tout à fait financée. Elle ne répond pas aux grands enjeux du moment sur la cyber sécurité, les drones. On échantillonne tous les problèmes sans prendre le taureau par les cornes", déplore-t-il.

