Logitech : vise une énergie 100% propre d'ici 2030

(CercleFinance.com) - Le fabricant suisse de claviers d'ordinateur et d'accessoires de jeu, Logitech, s'est engagé à utiliser exclusivement de l'électricité renouvelable d'ici 2030, dans le but de soutenir l'accord de Paris. Logitech a déclaré vouloir travailler pour atteindre rapidement son objectif de 100% en électricité renouvelable, ayant déjà atteint 75% de consommation d'électricité renouvelable grâce aux efforts déployés dans ses bureaux de Lausanne en Suisse et de Cork en Irlande. L'accord de Paris vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre en fixant un objectif ambitieux de 1,5 ° C d'ici 2050.

Valeurs associées LOGITECH INTL SIX Swiss Exchange +0.62%