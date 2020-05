Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Logitech : va lancer un nouveau plan de rachat d'actions Cercle Finance • 05/05/2020 à 12:12









(CercleFinance.com) - Logitech indique prévoir de lancer un nouveau plan de rachat d'actions, dans l'attente de l'approbation officielle de son conseil d'administration, après l'expiration le mois dernier de son programme de rachat d'actions lancé en mai 2017. Au cours des trois années de ce plan, le fabricant suisse de périphériques informatiques a racheté 2,9 millions de ses actions.

Valeurs associées LOGITECH INTL SIX Swiss Exchange +0.69%