Logitech: une nouvelle webcam pour les réunions vidéo information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 15:31

(CercleFinance.com) - Logitech a présenté mercredi une nouvelle webcam externe, un produit que le fabricant suisse d'accessoires numériques destine tout particulièrement aux applications de visioconférence.



Après avoir mené une enquête auprès de plus de 3000 travailleurs à distance, le groupe explique être arrivé à la conclusion que la plupart des utilisateurs de webcams intégrées à leur ordinateur sont confrontées à de mauvaises conditions d'éclairage, à des angles de caméra peu flatteurs et à un son de mauvaise qualité qui provient des haut-parleurs de leur ordinateur portable.



Dotée d'un système 'plug-and-play', la nouvelle webcam 'Brio 305' affiche, elle, une résolution full-HD 1080p, une correction automatique de la lumière et un micro réducteur de bruit.



Logitech explique que son lancement s'inscrit dans le cadre sa nouvelle vision du travail hybride ('New Logic of Work') dans laquelle les espaces de travail personnels sont individualisés, faciles à installer et à utiliser.



Disponible en blanc cassé, graphite et rose dans un design 'conique', la Brio 305 doit être disponible dès janvier 2023 pour un prix public conseillé de 79,99 euros.