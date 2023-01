Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Logitech: une nouvelle vision du travail hybride information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 15:02









(CercleFinance.com) - Logitech a annoncé lundi qu'il prévoyait de dévoiler sa nouvelle vision du travail hybride, dite 'New Logic of Work', à l'occasion du salon ISE 2023, qui se tiendra dans deux semaines à Barcelone.



Lors de l'événement, le fabricant suisse d'accessoires numériques compte mettre en avant un écosystème dédié, allant des webcams pour visioconférence aux casques audio.



Y sera dévoilée, entre autres, une caméra baptisée 'Scribe', disponible à partir de 1299 euros, permettant de suivre en temps réel, lors d'une réunion en ligne, les notes prises sur un tableau blanc en classe ou en espace de réunion



Basée elle aussi sur l'intelligence artificielle, la solution de

visioconférence 'Rally Bar' fonctionne avec les principaux services de

visioconférence que sont Microsoft Teams, Google et Zoom et est proposée à compter de 3999 euros.



Seront également présentées 'Logitech Sight', une caméra de centre de table optimisée (2399 euros), la station d'accueil tout-en-un 'Logi Dock' (499 euros) ainsi que la nouvelle webcam 'Brio 505'.



Côté audio, Logitech lèvera le voile sur plusieurs écouteurs sans fil allant des écouteurs filaires intra-auriculaires 'Zone Wired' (99 euros) aux 'Zone True Wireless', des écouteurs sans-fil certifiés par Google Meet, Microsoft

Teams et Zoom s'adaptant parfaitement à la morphologie des utilisateurs (329 euros).





Valeurs associées LOGITECH INTL Swiss EBS Stocks -0.24%