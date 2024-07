Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Logitech: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 09:44









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle lundi soir, Logitech a annoncé un relèvement de ses objectifs pour son exercice 2024-25, tablant désormais sur des croissances de 0 à 4% de son profit opérationnel ajusté (non GAAP) et de 1 à 3% de son chiffre d'affaires.



'Nous avons commencé le nouvel exercice en force, avec une croissance de haute qualité et bien répartie dans l'ensemble des régions et catégories clés', explique Hanneke Faber, le CEO du fournisseur d'accessoires informatiques.



Le groupe suisse a vu son BPA ajusté grimper de 74% à 1,13 dollar sur son premier trimestre comptable, et son profit opérationnel ajusté bondir de 67% à 182 millions, pour des ventes en hausse de 12% à 1,1 milliard (+13% à changes constants).





