Logitech : relèvement d'objectif de profits pour 2021-22

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats 2020-21, Logitech a relevé sa prévision de profit opérationnel ajusté pour 2021-22 à entre 800 et 850 millions de dollars, au lieu de 750-800 millions, pour des ventes attendues à peu près stables en monnaies locales. Sur l'exercice écoulé, le fournisseur suisse de périphériques informatiques a vu son BPA ajusté tripler à 6,42 dollars, de même que son profit opérationnel ajusté à 1,27 milliard, pour des ventes record de 5,25 milliards de dollars (+74% en monnaies locales). Sur ces bases, le conseil d'administration a décidé un accroissement de son autorisation de rachats d'actions pour un milliard de dollars, ainsi que de proposer une augmentation annuelle de son dividende de l'ordre de 10%.

