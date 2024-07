Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Logitech: réduction des émissions de carbone information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 10:31









(CercleFinance.com) - Logitech a publié son rapport annuel d'impact pour l'exercice 2024 détaillant les progrès de la société vers son ambition en matière de développement durable.



La société fait état de progrès continus en matière de réduction des émissions de carbone des produits à grande échelle grâce à la conception durable (DfS) dans l'ensemble de son portefeuille.



En 2023, les modifications au niveau des produits ont représenté une réduction de près de 139 000 tonnes de CO2e dans l'ensemble du portefeuille et des opérations de la société, ce qui équivaut à faire le tour de la Terre environ 13 000 fois dans une voiture à essence moyenne.



' Dans notre quête pour atteindre notre objectif ambitieux à court terme de réduire les émissions de portée 3 de 50 % d'ici 2030, nous avons maintenant réduit notre empreinte carbone (portée 1 et 2) de 58 % depuis 2019 et les émissions de notre chaîne de valeur (portée 3) de 24 % par rapport à 2021. Concevoir pour la durabilité et utiliser des sources d'énergie renouvelables sera notre voie pour réduire davantage notre empreinte' a déclaré Hanneke Faber, DG de Logitech.





