Logitech: prévisions abaissées, le titre décroche

(CercleFinance.com) - Logitech décroche de plus de 12% en Bourse de Zurich ce jeudi après que le fabricant suisse d'accessoires numériques a revu à la baisse ses prévisions pour l'exercice 2022-2023.



Le groupe a annoncé hier soir avoir ramené son objectif de chiffre d'affaires pour son exercice décalé clos fin mars, à taux de change constant, désormais envisagé en repli de 13% à 15%, au lieu de 4% à 8% auparavant.



Logitech a également revu en baisse son objectif de résultat opérationnel, en normes non-GAAP, désormais vu à 550-600 millions de dollars contre 650-750 millions précédemment.



Cet avertissement fait suite à des résultats jugés 'décevants' sur le troisième trimestre fiscal, clos fin décembre, explique-t-il dans un communiqué.



Selon des chiffres préliminaires, son chiffre d'affaires trimestriel devrait ressortir entre 1,26 et 1,27 milliard de dollars, soit une baisse de 17% à 18% à changes constants, alors que le consensus visait 1,38 milliard.



Dans son communiqué, Logitech explique cette contre-performance par le ralentissement de la croissance économique, qui conduit les entreprises à réduire leurs dépenses, et par la récente reprise de l'épidémie de Covid en Chine, qui complique ses approvisionnements.





Valeurs associées LOGITECH INTL Swiss EBS Stocks -14.61%