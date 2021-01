LOGITECH plus optimiste sur ses résultats annuels

Au-delà de l'impact positif de la crise sanitaire, le secteur bénéficie de facteurs structurels qui devraient porter la croissance en 2021 et au-delà : le développement du travail à distance, l'apprentissage numérique et les nouveaux modes d'utilisation.

Grâce à une fin d'année meilleure que prévu, le groupe américano-suisse est plus optimiste sur ses profits annuels. Il cible un résultat opérationnel ajusté de 1,05 milliard de dollars pour des revenus annuels en progression de 57% à 60% à taux de change constants. Logitech tablait auparavant sur des fourchettes de respectivement 700 à 725 millions de dollars et de 35% à 40%.

