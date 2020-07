Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Logitech : nomination au conseil d'administration Cercle Finance • 15/07/2020 à 13:34









(CercleFinance.com) - Logitech a fait part mardi soir de la nomination, à son conseil d'administration, de Riet Cadonau, qui deviendra ainsi administrateur indépendant à l'occasion de la prochaine assemblée générale des actionnaires. Riet Cadonau est actuellement le PDG de dormakaba, un fournisseur suisse de solutions d'accès aux bâtiments et aux salles. Il devrait prendre ses nouvelles fonctions chez le groupe de périphériques informatiques en avril 2021.

Valeurs associées LOGITECH INTL SIX Swiss Exchange +2.57%