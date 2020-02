Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Logitech : les actions chutent, un analyste passe à la vente Cercle Finance • 13/02/2020 à 12:26









(CercleFinance.com) - Les actions de Logitech chutent de près de 8% jeudi alors qu'UBS a rétrogradé le titre à 'vendre', mettant en garde les investisseurs contre les 'défis croissants' du fabricant d'accessoires informatiques suisses, y compris le ralentissement de la croissance. Alors que la grande majorité des analystes ont des recommandations 'd'achat' sur le titre, UBS est plus sceptique, citant le risque de ralentissement de la croissance sur le marché clé de la vidéoconférence à mesure que de plus grands acteurs entrent sur le marché, ainsi que le ralentissement des taux de croissance dans les jeux. Le bureau d'analyses a ainsi abaissé sa note sur l'action de 'neutre' à 'vendre' et a réduit son objectif de cours de 47 francs suisses à 37 francs suisses.

Valeurs associées LOGITECH INTL SIX Swiss Exchange -7.06%