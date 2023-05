Logitech: le titre grimpe, trimestre meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 12:35

(CercleFinance.com) - Le titre Logitech bondit de près de 6% mardi et signe la deuxième plus forte hausse de l'indice STOXX Europe 600, les investisseurs saluant ses résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



Le fabricant suisse d'accessoires numériques a fait état hier soir d'une baisse de 47% de son résultat opérationnel hors éléments exceptionnels, à 82 millions de dollars, pour le quatrième trimestre de son exercice décalé clos fin mars.



Le chiffre d'affaires a également baissé, reculant de 22% sur la période, à 960 millions de dollars, sous l'effet du durcissement de la conjoncture et du ralentissement des dépenses d'entreprise et la consommation des ménages.



Le groupe suisse a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice visant un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,8 et 1,9 milliard de dollars, pour un bénéfice opérationnel ('non-GAAP') entre 160 et 190 millions de dollars.



Autour de 12h30, l'action bondissait de 6%, en tête de l'indice helvète des petites et moyennes capitalisations (+0,1%).