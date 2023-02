Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Logitech: le titre chute, UBS s'inquiète de la concurrence information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 12:31

(CercleFinance.com) - Le titre Logitech subit mercredi une baisse de plus de 3% à la Bourse de Zurich, alors que les analystes d'UBS ont dégradé leur conseil sur la valeur, inquiets pour la visibilité du groupe dans un contexte d'intensification de la concurrence.



'Nous manquons de plus en plus de visibilité sur la trajectoire de croissance des ventes à court terme, un élément-clé du dossier au vu des faibles barrières à l'entrée qui caractérisent le marché et de la féroce concurrence qui y sévit', explique UBS.



Le bureau d'études dit s'inquiéter tout particulièrement de la concurrence émanant de grands groupes technologiques tels qu'Apple ou Meta, qui développent actuellement nouveaux des outils dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée.



Cette concurrence accrue devrait également pénaliser Logitech dans des catégories telles que les enceintes connectées et les écouteurs sans fil, ajoute l'analyste.



Dans ce contexte, UBS explique qu'il préfère ramener sa recommandation sur le titre de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours diminué de 66 à 57 francs suisses.



Le titre cède actuellement 3,7% à la Bourse de Zurich.