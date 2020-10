Logitech : entouré après un fort relèvement d'objectifs

(CercleFinance.com) - Logitech s'envole de 17% à Zurich au lendemain de la publication, par le fabricant d'accessoires et périphériques informatiques, de ses résultats de deuxième trimestre comptable, accompagnés d'un fort relèvement de ses objectifs annuels.

Le groupe a engrangé un BPA ajusté presque-quadruplé (+274%) à 1,87 dollar, contre un consensus de près de 0,60 dollar, pour des revenus en croissance de 75% à 1,26 milliard de dollars (+73% à changes constants), dépassant pour la première fois le milliard.

Aussi, pour son exercice 2020-21, Logitech vise désormais une croissance des ventes à changes constants entre 35 et 40%, et non plus entre 10 et 13%, et un profit opérationnel ajusté entre 700 et 725 millions de dollars, et non plus entre 410 et 425 millions.