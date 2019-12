Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Logitech : en repli un analyste n'est plus à l'achat Cercle Finance • 19/12/2019 à 17:40









(CercleFinance.com) - Le titre est pénalisé aujourd'hui par la recommandation d'UBS. La valeur perd près de 1% à la Bourse de Zurich. Le bureau d'études a abaissé sa recommandation sur le titre du plus grand fabricant mondial de souris d'ordinateur de 'acheter' à 'neutre', en raison de la performance déjà réalisé cette année par l'action. 'A 19x EV / EBITDA, nous pensons que les perspectives de Logitech sont prises en compte dans le cours du titre et qu'il n'est désormais pas exempt de risques ', a indiqué le bureau d'analyses Suisse. UBS conserve cependant son objectif de cours de 47 francs suisses. Les actions Logitech ont progressé de 46% cette année.

