Logitech : en légère baisse sur une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Logitech perd 0,8% à Zurich sur fond de dégradation d'opinion chez Wedbush de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours maintenu à 48 dollars, le broker jugeant l'action du fournisseur d'accessoires informatiques 'pleinement valorisée'. Il reconnait toutefois que 'son portefeuille d'activités matures couplé à des dossiers de croissance convaincants soutiennent des gains de parts de marché', et note 'l'habilité de Logitech à accroitre la marge brute tout en limitant l'impact des tarifs chinois'.

