Logitech: en berne après un abaissement d'objectifs

(CercleFinance.com) - Logitech perd 2% à Zurich, sous le poids d'une réduction de ses perspectives annuelles, avec une décroissance des ventes attendue entre 8 et 4% à taux de change constant, et un bénéfice d'exploitation ajusté entre 650 et 750 millions de dollars.



Pour les trois premiers mois de l'exercice 2022-23, il publie un BPA ajusté en diminution de 39% à 0,74 dollar et un bénéfice d'exploitation ajusté en recul de 38% à 146 millions, pour des ventes en baisse de 12% à 1,16 milliard de dollars (-9% en devises constantes).



Par ailleurs, le fournisseur de périphériques informatiques ajoute que son conseil d'administration a approuvé une autorisation de rachat d'actions augmentée jusqu'à 1,5 milliard de dollars, élargissant ainsi l'enveloppe actuelle d'un milliard sur trois ans.





Valeurs associées LOGITECH INTL Swiss EBS Stocks -2.12%